Promozione, Girone B: sfide difficili per Polinago e Ganaceto

Sarà Atletic Progetto Montagna-Vezzano ad aprire la decima giornata del Girone B di Promozione nell’anticipo di sabato alle 15. Domenica in campo le modenesi con il derby tra PGS e SanMichelese: la prima in cerca di punti salvezza, la seconda con l’obiettivo di assaltare la vetta.

Il Polinago avrà uno scontro complicato in casa di una delle due capolista, ovvero il Fabbrico; gara proibitiva sulla carta anche per il fanalino di coda Ganaceto che ospiterà la quarta in classifica, la Riese. Stessa situazione per il Fiorano che ospiterà la terza, il Montecchio. Sugli altri campi si giocheranno Casalgrande-Vianese, Castellarano-Baiso Secchia e Scandianese-Bibbiano San Polo.