Promozione, Girone B: tornano in campo le modenesi, tante alle prese con la salvezza

Ricomincia il campionato di Promozione e le modenesi del Girone B scenderanno in campo domenica per cominciare il girone di ritorno con la sedicesima giornata. Buona occasione per la SanMichelese per provare ad avvicinarsi ai play off nello scontro diretto casalingo con la Vianese. Scontro diretto, ma per la salvezza, anche per la PGS che ospiterà il Castellarano, posizionato appena fuori dalla zona play out. Il Polinago, scivolato ai margini della zona rossa, ospiterà invece la terza in classifica, il Baiso Secchia.

Turno casalingo anche per il Ganaceto: anche per i biancoverdi uno scontro diretto per la salvezza contro l’Atletic Progetto Montagna. Infine il Fiorano sarà l’unica modenese in trasferta in casa della Riese che spinge per provare a rientrare nei play off, mentre i biancorossi vogliono uscire dai play out. Sugli altri campi si giocheranno Fabbrico-Montecchio nell’anticipo di sabato, poi domenica Bibbiano San Polo-Vezzano e Scandianese-Casalgrandese.