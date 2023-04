Promozione, Girone B: derby salvezza tra PGS e Ganaceto

Terzultima giornata per il Girone B di Promozione, con le modenesi che lottano strenuamente per la salvezza. Domenica il Fiorano avrà il difficile compito di ospitare la seconda in classifica, il Baiso Secchia, che è a pari punti con il Montecchio che attenderà tra le mura amiche il Polinago.

Derby e scontro direttissimo per PGS e Ganaceto, mentre la SanMichelese è già tranquilla e giocherà sul campo dell’Atletic Progetto Montagna che si trova in bilico tra salvezza e play out insieme al Fiorano. Sugli altri campi si giocheranno Casalgrande-Bibbiano San Polo, Castellarano-Riese, Scandianese-Fabbrico e Vezzano-Vianese.