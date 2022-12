Promozione, Girone B: scontro diretto per il Ganaceto

Parte con la SanMichelese in anticipo l’ultima giornata del 2022 del Girone B di Promozione. I biancoverdi ospiteranno il Vezzano sperando di rientrare in zona play off. Domenica alle 14,30 scenderà in campo il Polinago che ospiterà l’Atletic Progetto Montagna, mentre la PGS sarà sul campo della capolista Fabbrico.

Trasferta anche per il Fiorano in casa della Vianese, mentre il Ganaceto sarà in casa contro il Casalgrande per uno scontro diretto tra penultima e ultima. Sugli altri campi si giocheranno Bibbiano San Polo-Castellarano, Riese-Montecchio e Scandianese-Baiso Secchia.