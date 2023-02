Promozione, Girone B: tante modenesi a caccia di punti salvezza

L’anticipo della ventunesima giornata del Girone B di Promozione vedrà in campo alle 15 Vianese e Bibbiano San Polo. Domenica alle 14.30 in campo tutte le modenesi: il Gancetto ancora a caccia di punti salvezza giocherà sul campo del Baiso Secchia; il Fiorano vuole rimanere fuori dai play out, ma avrà il difficile compito di affrontare la capolista, il Fabbrico.

La SanMichelese va verso la salvezza e ospiterà la Riese, mentre vogliono uscire dai play out PGS e Polinago che affronteranno rispettivamente Vezzano e Scandianese. Sugli altri campi si giocheranno Athletic Progetto Montagna-Casalgrande e Montecchio-Castellarano.