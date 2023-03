Promozione, Girone B: ultima chiamata per Polinago e PGS

Non ci saranno anticipi in questa giornata di Promozione, quindi tutte le squadre giocheranno in contemporanea domenica alle 14.30. Ultima chiamata per il Polinago per cercare di avvicinarsi almeno ai play out, ma il compito è arduo perché in casa dei gialloblù arriverà la capolista Fabbrico. Sarà derby invece tra SanMichelese PGS, con i biancoverdi che devono cercare di non farsi risucchiare dalle parti basse della classifica, mentre i formiginesi sono nella stessa identica condizione del Polinago.

Non possono stare tranquille nemmeno Fiorano e Ganaceto, che sono ai margini della zona rossa: i biancorossi giocheranno in casa contro il Montecchio terzo in classifica, mentre i biancoverdi saranno in casa della Riese per uno scontro diretto. Sugli altri campi si giocheranno Baiso Secchia-Castellarano, Bibbiano San Polo-Scandianese, Vezzano-Atletic Progetto Montagna e Vianese-Casalgrande.