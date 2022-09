Promozione, Girone B: tre modenesi in casa, SanMichelese e Fiorano in trasferta

Comincia domani con il match tra Riese e Baiso Secchia al quarta giornata del Girone B di Promozione. Le modenesi saranno invece in campo domenica alle 15.30 con il Fiorano che andrà in trasferta in casa del Bibbiano San Polo, mentre la SanMichelese sarà sul campo della Scandianese.

Torna in casa invece il Ganaceto che ospita il Vezzano; turno casalingo anche per PGS Smile e Polinago che affronteranno rispettivamente Montecchio e Vianese. Sugli altri campi si giocheranno Casalgrande-Castellarano e Fabbrico-Atletic Progetto Montagna.