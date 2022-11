Promozione, Girone B: Polinago in anticipo, il Ganaceto ospita la capolista

E’ il Polinago ad aprire l’undicesima giornata del Girone B di Promozione ospitando nell’anticipo del sabato il Castellarano: le due squadre sono divise da un punto a metà classifica. Domenica la SanMichelese tornerà in casa per lo scontro diretto con il Montecchio che potrebbe valere l’ingresso nei play off.

Scontro diretto anche per la PGS che sarà in casa del Bibbiano San Polo per provare invece a uscire dalla zona play out. Scontro da metà classifica invece per il Fiorano e la Scandianese, quasi un testacoda per il Ganaceto penultimo che ospiterà la capolista Fabbrico. Sugli altri campi si giocheranno Baiso Secchia-Vezzano, Riese-Casalgrande e Vianese-Atletic Progetto Montagna.