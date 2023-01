Promozione, Girone B: derby salvezza tra Polinago e Fiorano

Anticipo per la SanMichelese nella diciassettesima giornata del Girone B di Promozione. I biancoverdi saranno sul campo del Baiso Secchia domani alle 15. Domenica invece si gioca come al solito alle 14.30 con la PGS impegnata sul campo del Casalgrande per uno scontro diretto per la salvezza.

Impegno complicato per il Ganaceto che si trova ora penultimo e affronterà il Montecchio secondo in classifica in terra reggiana. Scontro direttissimo invece nel derby tra Fiorano e Polinago, entrambe a 17 punti e a cavallo dei play out: chi vincerà sarà fuori dalla zona rossa. Sugli altri campi si giocheranno Atletic Progetto Montanga-Bibbiano San Polo, Castellarano-Fabbrico, Vezzano-Riese e Vianese-Scandianese.