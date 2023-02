Promozione, Girone B: in anticipo il derby Ganaceto-Polinago

Due anticipo per il Girone B di Promozione in questo weekend. Si parte quindi con il derby modenese tra Ganaceto e Polinago che lottano per la salvezza. Si giocherà inoltre Montecchio-Vezzano. Domenica in campo le altre squadre con la SanMichelese attesa dalla capolista Fabbrico; il Fiorano sarà sul campo del Castellarano mentre la PGS ospiterà la Vianese terza in classifica per cercare punti pesanti per la salvezza. Sugli altri campi si giocano Bibbiano San Polo-Riese, Casalgrande-Baiso Secchia e Scandianese-Atletic Progetto Montagna.