Promozione, Girone B: ultima chiamata per PGS e Polinago

Cambia l’orario in Promozione, si scenderà in campo domenica alle 15.30 per la ventiseiesima giornata di campionato. Le modenesi del Girone B sono tutte a caccia di punti per cercare di salvarsi, esclusa la SanMichelese che è saldamente a metà classifica e giocherà sul campo del Montecchio.

Le più in difficoltà, Polinago e PGS, in zona retrocessione diretta, affronteranno rispettivamente la trasferta di Castellarano e il match casalingo contro il Bibbiano San Polo; entrambe le avversarie delle modenesi sono in piena lotta per cercare di entrare nei play off.

Vorrà invece cercare di non uscire dagli spareggi promozione usa Scandianese che ospiterà un Fiorano appena fuori dai play out, tallonato dal Ganaceto che andrà a giocare in casa della capolista, il Fabbrico. Sugli altri campi si giocheranno Atletic Progetto Montagna-Vianese, Casalgrande-Riese e Vezzano-Baiso Secchia.