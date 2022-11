Promozione, Girone B: PGS in anticipo, SanMichelese in cerca di riscatto

Sarà la PGS ad aprire la dodicesima giornata del Girone B di Promozione ospitando la Riese quarta in classifica nell’anticipo di sabato alle 15. I formiginesi sono invece scivolati ancora in zona play out e devono vincere per mettere in cascina punti salvezza tra le mura amiche. Domenica alle 14.30 invece il Polinago sarà atteso dal fanalino di coda Casalgrande.

Scontro diretto per la SanMichelese che giocherà in casa del Castellarano, distante solo un punto in classifica. Sfida complicata per il Ganaceto in casa di un’ostica Scandianese, mentre il Fiorano vorrà dare continuità ai risultati in casa del Vezzano, tenendo anche l’avversario di giornata e quindi i play out, a distanza. Sugli altri campi si giocheranno Atletic Progetto Montagna-Baiso Secchia, Fabbrico-Bibbiano San Polo e Montecchio-Vianese.