Promozione, Girone B: due posticipi per le modenesi

Sarà Scandianese-Castellarano ad aprire la diciottesima giornata del Girone B di Promozione domani alle 15. Domenica alle 14.30 solo La PGS scenderà in campo per ospitare l’Atletic Progetto Montagna in uno scontro diretto per la salvezza. Sugli altri campi invece giocheranno Bibbiano San Polo-Baiso Secchia, Casalgrande-Montecchio, Fabbrico-Vezzano e Riese- Vianese. Alle 17 spazio al derby salvezza tra Ganaceto e Fiorano, mentre alle 17.30 sanno Polinago e SanMichelese a chiudere la giornata con il secondo derby modenese del turno.