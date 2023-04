Promozione, Girone B: 180 minuti per trovare la salvezza

Due giornate per cercare la salvezza: sono quattro le modenesi implicate nella lotta alla permanenza in categoria nel Girone B di Promozione quando mancano solamente 180 minuti alla fine del campionato. Solo una potrebbe salvarsi direttamente e non sarà la PGS che al massimo può ambire a raggiungere i play out e che domenica sarà sul campo della Scandianese in piena lotta per raggiungere i play off.

Il Polinago deve cercare di rimanere dentro agli spareggi e giocherà in casa contro un Vezzano già salvo. Stessa situazione per il Ganaceto che ospiterà invece il Castellarano già salvo e senza ambizioni. A poter sperare più di tutte nella salvezza diretta è il Fiorano che si trova a pari punti con l’Atletic Progetto Montagna, ora unica salva tra quelle che lottano, e che giocherà in casa di una SanMichelese senza più ambizioni in questo finale.

Sugli altri campi si giocheranno poi Bibbiano San Polo-Montecchio, sfida determinante per la zona play off, Fabbrico-Casalgrande tra capolista già promossa e fanalino di coda già retrocesso, Riese-Atletic Progetto Montagna, la prima salva e la seconda in lotta, infine Vianese-Baiso Secchia, altra sfida fondamentale per la lotta ai play off.