Promozione, Girone B: derby modenese nell'anticipo del sabato

Parte con il derby tra Ganaceto e SanMichelese l’ottava giornata del Girone B di Promozione: le due squadre si affronteranno domani in anticipo alle 15.30 con i modenesi che devono trovare punti salvezza in fretta, mentre i sassolesi hanno l’occasione per avvicinarsi alle prime.

Domenica cambia l’orario e si giocherà alle 14.30 con il Polinago che andrà in trasferta in casa del Bibbiano San Polo, mentre il Fiorano giocherà a Casalgrande; infine la PGS ospiterà il Baiso Secchia per provare a tornare subito alla vittoria. Sugli altri campi si giocheranno Castellarano-Vezzano, Fabbrico-Vianese, Montecchio-Atletic Progetto Montagna e Scandianese-Riese.