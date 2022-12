Promozione, Girone B: domenica derby tra Ganaceto e PGS

Non ci sono modenesi nell’anticipo del sabato del Girone B di Promozione quando si sfideranno alle 15 Bibbiano San Polo e Casalgrande. Domenica alle 14.30 invece scenderanno in campo tutte le altre, tra cui il Fiorano che cerca riscatto in casa del Baiso Secchia. Sarà derby invece tra Ganaceto e PGS, entrambe invischiate nella zona play out insieme ai biancorossi.

SanMichelese e Polinago, attualmente a metà classifica, ospiteranno rispettivamente Atletic Progetto Montagna e Montecchio. Sugli altri campi si giocheranno Fabbrico-Scandianese, Riese-Castellarano e Vianese-Vezzano.