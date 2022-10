Promozione, Girone B: derby tra Fiorano e PGS in anticipo

Anticipo da non perdere domani per il Girone B di Promozione quando, alle 15, si affronteranno Fiorano e PGS Smile che sono attualmente pari a metà classifica con sei punti. Le altre gare si giocheranno invece domenica alle 15,30 e vedranno la SanMichelese impegnata in casa contro il Bibbiano San Polo e il Polinago a caccia di continuità contro la Riese per uno scontro d’alta classifica. Cerca ancora la prima vittoria invece il Ganaceto che sarà in casa della Vianese. Sugli altri campi si giocheranno poi Vezzano-Casalgrande, Montecchio-Scandianese, Baiso Secchia-Fabbrico e Atletic Progetto Montagna-Castellarano.