Promozione, Girone B: Ganaceto domani in campo col Montecchio, domenica derby Polinago-Fiorano

Si aprirà con l’anticipo del sabato tra Ganaceto e Montecchio la seconda giornata del Girone B di Promozione. Domenica alle 15.30 scenderanno in campo le altre modenesi, tutte a caccia di punti dopo un primo turno poco convincente. La SanMichelese giocherà in casa contro il Baiso Secchia, attualmente primo con tre punti; la PGS Smile tra le mura amiche cercherà i primi punti stagionali contro il Casalgrande, mentre tra Polinago e Fiorano è già tempo di derby in ottica salvezza. Sugli altri campi si giocheranno Bibbiano San Polo-Athletic Progetto Montagna, Fabbrico-Castellarano, Riese-Vezzano e Scandianese-Vianese.