Promozione, Girone B: vittoria per la SanMichelese nel derby col Fiorano

Vince solo la SanMichelese tra le modenesi del Girone B di Promozione. I biancoverdi si sono imposti per 2-1 nel derby in casa del Fiorano ribaltando tutto nei minuti finali. A passare in vantaggio sono stati infatti i biancorossi con Cataldo al 65’, poi quando sembrava ormai fatta, al 92’ Manzini ha pareggiato i conti e al 96’ Peddis ha compiuto il sorpasso.

Buon pareggio per il Ganaceto che prova a muovere la classifica e ha trovato un punto in casa del Castellarano: prima Accettone poi Caselli hanno portato sul doppio vantaggio i modenesi, poi una sfortunata autorete di Amadori ha riaperto il match che poi Bovi ha pareggiato per i reggiani. Sconfitta interna per la PGS che ha subito due reti dalla Scandianese sbloccando con un autogol di Piacentini al 36’, poi a chiuderla al 42’ è stato Rizzuto.

Poker subito invece dal Polinago che è andato in rete con Gorrieri e Bellei su rigore, ma il Vezzano ha mandato in gol Grossi, Amoha, Rozzi e Melloni. Sugli altri campi Baiso Secchia e Vianese hanno pareggiato per 2-2, il Fabbrico ha vinto per 1-0 in casa del Casalgrande e il Bibbiano San Polo si è imposto per 2-0 sul campo del Montecchio. Atletic Progetto Montagna-Riese è stata invece rinviata.