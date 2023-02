Promozione, Girone B: tre punti fondamentali per il Fiorano contro la PGS

Vittoria per il Ganaceto nell’anticipo del Girone B di Promozione; i biancoverdi si impongono tra le mura amiche sulla Vianese per 2-1 passando in vantaggio al 55’ con Pastorelli, pareggio di Veratti al 70’, poi a decidere è Pulga al 78’. Il derby di giornata tra PGS e Fiorano termina invece 1-3: biancorossi sul 2-0 con Opoku e Sula al 15’ e al 18’, nella ripresa accorcia Caselli al 73’, poi chiude Dapoto al 93’ per il Fiorano.

Pareggio per la SanMichelese sul campo del Bibbiano San Polo: vantaggio ospite al 31’ con Peddis, e pareggio al 43’ di Benassi. 1-1 anche per il Polinago sul campo della Riese con il vantaggio di Portolani al 31’, poi il recupero dei padroni di casa al 94’ con Fantastico.

Sugli altri campi il Casalgrande vince 1-0 contro il Vezzano, prova di forza del Castellarano che fa 7-2 contro l’Atletic Progetto Montagna; il Fabbrico vince per 1-0 contro il Baiso Secchia e il Montecchio vince fuori casa per 2-1 contro la Scandianese.