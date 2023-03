Promozione, Girone B: il Ganaceto si avvicina al Fiorano

Nel derby modenese giocato nell’anticipo del sabato la PGS batte il Polinago nello scontro diretto per la salvezza: vantaggio al 28’ con Gariboldi e raddoppio al 79’ con Paoli; ora entrambe le squadre sono penultime a 21 punti. Vittoria importante invece del Ganaceto che si porta vicino alla salvezza battendo di misura il Bibbiano San Polo grazie alla rete di Caselli segnata al 38’.

I biancoverdi si avvicinano così al Fiorano che perde sul campo dell’Atletic Progetto Montagna al termine di un match molto combattuto e finito per 3-2 in favore dei padroni di casa: Sakho porta in vantaggio i suoi, poi Briselli firma il raddoppio; i biancorossi riescono a pareggiare con Vaccari e Opoku, ma nel finale Bucci decide in favore della squadra di casa.

Pareggio rocambolesco invece per la SanMichelese sul campo del Casalgrande: il match termina 3-3 con i sassolesi sul 2-0 grazie alle reti di Greco e Busi, poi nella ripresa i reggiani pareggiano con una doppietta di Lionetti (due rigori), Greco porta di nuovo avanti i bianconeri e Bottazzi firma il pareggio per i padroni di casa. Sugli altri campi il Fabbrico vince per 2-0 contro la Riese, 2-2 termina tra Castellarano e Vianese, il Baiso Secchia vince per 2-1 in casa del Montecchio e infine Scandianese e Vezzano pareggiano per 1-1.