Promozione, Girone B: buoni i pareggi di Ganaceto e Fiorano

Tra le modenesi del Girone B di Promozione vince solo la PGS nel derby contro la SanMichelese. A decidere l’incontro è stata la rete di Giovani all’ultimo secondo, al 91’, che ha permesso ai formiginesi di risalire un po’ in una classifica che spaventava. E’ terminata con un buon pareggio in casa del Montecchio la gara del Fiorano: a segno Attolini per i padroni di casa e Sula per gli ospiti.

1-1 è finita anche per il Ganaceto che ha conquistato un punto importantissimo in casa contro una potenza come la Riese: a segno sono andati prima gli ospiti con Mustica al 25’, poi ha risposto Mazzini al 40’. Giornata nera invece per il Polinago che ha subito una manita in casa del Fabbrico a segno con Caiti, Scappi, Barbieri, doppietta di Martina e a nulla è servito il gol della bandiera messo a segno da Gorrieri.

Sugli altri campi, l’Atletic Progetto Montagna è stato sconfitto per 0-3 dal Vezzano, la Vianese si è imposta per 2-0 in casa del Casalgrande, il Castellarano ha vinto per 2-0 la gara casalinga contro il Baiso Secchia e infine la Scandianese ha segnato un poker contro il Bibbiano San Polo che non ha saputo rispondere.