Promozione, Girone B: vince la PGS, lotta salvezza ancora aperta

Ancora tutti in bilico per la lotta salvezza del Girone B di Promozione, con la PGS che, vincendo nettamente contro il Ganaceto, si è riportato in lizza per cercare di arrivare ai play out, anche se l’obiettivo rimane piuttosto lontano. A segnare per il 3-0 finale sono stati Pederzoli, Bozzai e Cavani. Hanno pareggiato tutte le altre. Il Fiorano ha terminato a reti inviolate in casa contro il Baiso Secchia.

Per il Polinago è arrivato un 1-1 in casa della seconda della classe, il Montecchio, con Giannotti che al 90’ ha risposto ad Attolini a segno all’85’ per la squadra di casa. Pareggio per 1-1 anche per la SanMichelese che è andata a segno all’80’ con Greco dopo che l’Atletic Progetto Montagna era passato in vantaggio al 60’ con Franchi.

Sugli altri campi Vezzano e Vianese hanno pareggiato per 1-1, il Fabbrico ha vinto sul campo della Scandianese, il Castellarano ha vinto per 2-0 in casa contro la Riese e il Bibbiano San Polo ha vinto per 2-0 in casa del Casalgrande.