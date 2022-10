Promozione, Girone B: solo tre punti in cinque per le modenesi

Sono arrivati tre pareggi e due sconfitte per le cinque modenesi del Girone B di Promozione nella sesta giornata di campionato. A tornare a casa a mani vuote è stato il Polinago che ha subito un poker in casa della Scandianese con la doppietta di Rizzuto al 16’ e al 21’, poi Corrente al 69’ e Nartey al 75’; anche il Ganaceto è uscito sconfitto dal match casalingo contro il Baiso Secchia che ha vinto per 2-0 con le reti di Zaoui al 65’ e di Xhuvelaj all’86’.

Reti inviolate invece tra Riese e SanMichelese al termine di una partita molto equilibrata; Il Fiorano ha conquistato un punto pareggiando per 1-1 sul campo della capolista Fabbrico. Infine la PGS ha chiuso sul 2-2 in casa contro il Vezzano: vantaggio degli ospiti con Boschiroli a fine primo tempo, poi Stefani ha trovato il pareggio al 69’ e un minuti più tardi ancora gli avversari si sono riportati in vantaggio con Guidetti, ma all’80’ Giovanardi ha chiuso il risultato sul 2-2. Sugli altri campi il Casalgrande ha perso in casa per 0-2 contro l’Atletic Progetto Montagna, il Castellarano è stato a sua volta sconfitto tra le mura amiche dal Montecchio per 0-3.