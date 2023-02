Promozione, Girone B: due vittorie e alcune brutte sconfitte per le modenesi

Vittoria per Ganaceto e SanMichelese nella ventunesima giornata di Promozione. I biancoverdi modenesi si sono imposti per 1-0 sul camp del Baiso Secchia con la rete di Dago, mentre i biancoverdi sassolesi hanno vinto per 2-1 in casa contro la Riese con il vantaggio di Greco al 9’, il pareggio di Rivi al 53’ e il gol vittoria al 75’ del solito Peddis.

Pesante sconfitta per la PGS che in casa del Vezzano ha subito un poker con le doppiette di Piermattei nel primo tempo e di Spadacini nella ripresa. Sconfitta pesante anche per il Polinago che ha subito tre reti in casa dalla Scandianese (Bottazzi 15’, Koni 54’, Cagnoli 95’), mentre il Fiorano ha perso in casa per 3-1 contro la capolista Fabbrico.

Sugli altri campi l’Atletic Progetto Montagna ha vinto per 2-1 sul Casalgrande, mentre il Montecchio ha perso in casa per 2-0 contro il Castellarano; infine la Vianese ha vinto di misura contro il Bibbiano San Polo.