Promozione, Girone B: SanMichelese verso la salvezza, pari per il Fiorano

Si porta in salvo la SanMichelese schiacciando con un netto 4-0 la PGS nel derby modenese della venticinquesima giornata di Promozione. E’ stato Grillenzoni a sbloccare al 39’, poi nella ripresa doppietta di Peddis (62’ e 72’) e poker firmato da Greco al 74’. Pareggio per il Fiorano che rimane fuori dai play out: contro il Montecchio termina 2-2 con le reti di Cataldo e Ienna per i biancorossi, mentre gli ospiti sono andati a segno con Bevilacqua e Attolini. Sconfitte invece per le altre due modenesi che rimangono inguaiate nella zona rossa della classifica.

Il Ganaceto sul campo della Riese ha perso di misura per la rete di Demeca al 66’, mentre il Polinago in casa ha chiuso sull’1-2 contro la capolista Fabbrico: vantaggio ospite al 45’ con Aldrovandi, poi al 55’ pareggio dei gialloblù con Bortolani e gol decisivo di Marastoni all’88’ per i reggiani. Sugli altri campi Baiso Secchia e Castellarano hanno pareggiato per 2-2 così come Vezzano e Atletic Progetto Montagna; il Bibbiano San Polo ha vinto di misura contro la Scandianese, la Vianese si è imposta infine per 4-1 contro il Casalgrande.