Promozione, Girone B: quattro modenesi a rischio retrocessione

Ancora una giornata nera per le modenesi del Girone B di Promozione. Le quattro che lottano per la salvezza sono sempre più nei guai, ad eccezione del Polinago che vincendo si è riportata a due punti dai play out. Sconfitta per il Fiorano in casa per 0-2 contro il Vezzano e i biancorossi tornano nelle sabbie mobili degli spareggi salvezza.

Solo un pareggio per il Ganaceto che ha chiuso per 2-2 contro la Scandianese ed è rimasto così due punti avanti rispetto al Polinago che ha vinto per 3-1 contro il Casalgrande. Sempre più destinata alla retrocessione diretta la PGS che ha perso per 1-0 in casa della Riese ed è ancora penultima.

Pareggio poi per 2-2 per la SanMichelese che rimane a metà classifica. Sugli altri campi 1-1 tra Baiso Secchia e Atletic Progetto Montagna, 1-0 tra Bibbiano San Polo e Fabbrico, infine 0-1 tra Vianese e Montecchio.