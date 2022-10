Promozione, Girone B: prima vittoria per la SanMichelese, sconfitte per Ganaceto e PGS

Buona giornata per tre modenesi del Girone B di Promozione, mentre per le altre due sono arrivate altrettante sconfitte. Vittoria netta per il Fiorano che ha vinto per 3-0 sul campo del Bibbiano San Polo con le reti di Sula, Fabbri e Vaccari.

Tre punti pesanti anche per il Polinago che partiva sfavorito e che ha battuto per 3-2 la Vianese: ad andare a segno sono stati Puglia con una doppietta e Alfieri, poi gli ospiti hanno accorciato le distanze con Galassi e Vezzani, senza però riuscire a recuperare nel finale, essendo anche rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso Vezzani.

Prima vittoria in campionato anche per la SanMichelese che ha portato a casa i tre punti dal campo della Scandianese chiudendo il match in soli 12 minuti con le reti di Frimpong al 5’ e poi di Busi. Sconfitta invece per la PGS che interrompe la serie di risultati positivi e in casa lascia passare di misura il Montecchio con la rete di Neri al 72’; torna alla sconfitta anche il Ganaceto che in casa ha subito la rete di Boschiroli, sufficiente per regalare i tre punti agli ospiti.

Sugli altri campi Casalgrande e Castellarano hanno pareggiato per 2-2, il Fabbrico ha vinto per 3-0 contro l’Atletic Progetto Montagna, infine Riese e Baiso Secchia hanno pareggiato con una rete a testa.