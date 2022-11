Promozione, Girone B: un punto per il Fiorano, sconfitte le altre modenesi

Arriva solo un punto per le modenesi impegnate nel Girone B di Promozione. Ha infatti pareggiato per 1-1 il Fiorano in casa contro la Scandianese: a segno i biancorossi al 30’ con Fabbri, poi ha risposto Rizzuto per i reggiani al 50’. Sconfitta invece per le altre a partire dal Ganaceto che a fine primo tempo era già sotto di tre reti in casa contro la capolista Fabbrico (Martina 8’, Scappi 26’, Minelli 29’); a nulla è servita la rete di Benkouhail al 90’ per i biancoverdi.

1-4 è finita per il Polinago che ha subito 9’ la rete di Bovi, poi Belfasti ha raddoppiato al 20’ su rigore e calato i tris con una doppietta personale al 42’; nella ripresa Bettelli ha siglato il poker al 53’ e i gialloblù hanno reagito al 63’ accorciando con Ori senza riuscire ad andare oltre. Zero punti anche per la SanMichelese sconfitta in casa dal Montecchio: Contini ha portato avanti gli ospiti al 22’, poi è arrivato il pareggio di Peddis al 32’ e il ribaltamento di Busi al 41’; nella ripresa però il Montecchio è tornato avanti al 54’ con Attolini e ha risorpassato i padroni di casa al 69’ su rigore con Dallaglio.

Infine la PGS ha perso per 3-0 sul campo del Bibbiano con le reti di Ametta al 27’, Bedotti al 30’ e doppietta di Ametta al 90’. Sugli altri campi è finita a reti inviolate tra Baiso Secchia e Vezzano, la Riese ha vinto 1-0 contro il Casalgrande e la Vianese ha vinto 4-1 contro l’Atletic Progetto Montagna.