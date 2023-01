Promozione, Girone B: tante gare rinviate, Ganaceto a forza quattro

E’ stata giocata a metà la giornata del Girone B di Promozione, con tre gare rinviate per maltempo. Non sono state giocate infatti Atletico Progetto Montagna-Bibbiano San Polo, Castellarano-Fabbrico e Vianese-Scandianese. Le modenesi invece hanno giocato regolarmente partendo dalla SanMichelese che ha fatto 2-2 nell’anticipo del sabato in casa del Baiso Secchia.

In vantaggio i sassolesi con Ghidoni al 20’, poi raggiunti da Viviroli al 43’. Nella ripresa reggiani in vantaggio al 47’ con Barozzi su rigore, poi rigore anche per gli ospiti al 53’ trasformato da Greco. Sconfitta a Casalgrande la PGS per mano di Lionetti che al 59’ ha segnato su rigore. IL derby tra Fiorano e Polinago è terminato 1-0 con la rete di Dapoto al 34’.

Vittoria schiacciante del Ganaceto in casa del Montecchio. A sbloccare il risultato è stato Dato al 5’, poi Caselli ha messo a segno una doppietta al 25’ e al 35’ e infine Sghedoni ha firmato il poker al 90’. A Vezzano i padroni di casa hanno battuto per 1-0 la Riese.