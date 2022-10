Promozione, Girone B: nessuna vittoria per le modenesi

Nessuna vittoria per le modenesi del Girone B di Promozione. Il derby tra Polinago e Ganaceto è terminato per 2-2 con i padroni di casa in vantaggio al 25’ con Giannotti; il pareggio degli ospiti è arrivato al 37’ con Caselli che poi ha segnato una doppietta portando i biancoverdi in vantaggio al 70’. Al 98’ però il Polinago ha ritrovato il pareggio grazie a Bortolani. Buon pareggio a reti inviolate invece per la SanMichelese contro la capolista Fabbrico, mentre per la PGS è arrivata una sconfitta in casa della Vianese con Galassi che ha deciso la partita al 13’ su rigore.

Sconfitto anche il Fiorano in casa da Castellarano che è passato in vantaggio al 28’ con Bettelli; pareggio di Cataldo al 36’ e nuovo vantaggio per gli ospiti al 50’ con Belfasti. Sugli altri campi Atletic Progetto Montagna e Scandianese hanno pareggiato per 1-1, il Baiso Secchia ha vinto in casa per 2-1 contro il Casalgrande; Riese e Bibbiano San Polo hanno pareggiato per 2-2 così come Vezzano e Montecchio.