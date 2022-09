Promozione, Girone B: derby Fiorano-Ganaceto ai biancorossi

Dopo la vittoria del Polinago nel derby contro la SanMichelese nell’anticipo del sabato, sono arrivati altri risultati importanti per le modenesi del Girone B di Promozione. Il derby tra Fiorano e Ganaceto è terminato con la vittoria per 4-2 dei padroni di casa che hanno conquistato così i primi tre punti in stagionali, mentre per i biancoverdi la prima vittoria deve ancora attendere: a segno per i biancorossi sono andati Opoku, Sula, Cataldo e Angelillis, mentre per gli ospiti hanno segnato Bonini e Mele.

Seconda vittoria invece per la neopromossa PGS che ha esultato in rimonta sul campo dell’Atletic Progetto Montagna grazie alle reti di Stefani (58’), Paoli (73’) e Nicioli (85’ rig.), mentre per i padroni di casa aveva portato in vantaggio i suoi al 36’ Sakho.

Sugli altri campi Baiso Secchia e Bibbiano San Polo hanno pareggiato per 2-2, la Scandianese ha battuto a domicilio il Castellarano per 2-1, il Montecchio ha vinto per 2-0 contro il Casalgrande, il Vezzano ha perso tra le mura amiche per 1-3 dal Fabbrico e infine la Vianese ha preso tre reti in casa dalla Riese.