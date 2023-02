Promozione, Girone B: derby salvezza al Ganaceto

Lo scontro diretto per la salvezza che ha aperto la ventiduesima giornata del Girona B di Promozione si è chiusa con la vittoria importantissima del Ganaceto nel derby contro il Polinago. I bianconeri si sono imposti per 2-0 sbloccando già al 5’ con Dago e raddoppiando poi al 25’ con Caselli , staccando così i gialloblù in classifica e avvicinandosi alla salvezza diretta che dista ora tre punti.

La squadra da raggiungere ora per il Ganaceto è il Fiorano che ha vinto per 3-1 sul campo del Castellarano uscendo così dai play out: neanche un minuto di gara e Cataldo porta avanti i biancorossi, poi dopo due minuti arriva il pareggio di Turci; al 36’ è Barbieri a riportare avanti i suoi e al 60’ ancora Cataldo sigla la vittoria definitiva.

Sconfitta invece per la SanMichelese che ha perso in casa della capolista Fabbrico brava ad uscirne di misura con la rete decisiva di Scappi. Sconfitta anche per la PGS che ha lottato contro la Vianese perdendo però per 2-3; a segno Marino e Giovanardi per i formiginesi, mentre per gli avversari hanno segnato Galassi, Fantii e Djwomo. Sugli altri campi la Riese ha battuto il Bibbiano a domicilio, il Casalgrande ha perso in casa per 1-3 contro il Baiso Secchia, il Montecchio ha vinto per 3-0 contro il Vezzano, infine la Scandianese ha vinto di misura contro l’Atletic Progetto Montagna.