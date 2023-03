Promozione, Girone B: quattro modenesi a rischio retrocessione

Giornata negativa per le modenesi del Girone B di Promozione: la salvezza è ancora un sogno lontano per tante. Il Ganaceto è stato sconfitto in casa della capolista per 3-1 passando in vantaggio al 30’ con Caselli e poi facendosi rimontare con Minelli, Martina e Avanzini dai reggiani. Pareggio a reti inviolate per il Polinago in casa del Castellarano e zero reti anche tra Scandianese e Fiorano.

La PGS ha perso in casa contro il Bibbiano San Polo: in vantaggio gli ospiti al 22’ con Messori e raddoppio al 30’ per l’autorete sfortunata di Piacentini; i formiginesi hanno accorciato con Paoli al 48’, ma la sconfitta non è stata evitata. La vittoria dell’Atletica Progetto Montagna per 1-0 contro la Vianese ha inguaiato tutte perché ora il Fiorano è ad un solo punto dai play out, il Gancetto è stato sorpassato in classifica ed è quartultimo, mentre Polinago e PGS sono rimasti in retrocessione diretta.

Bene invece la SanMichelese cha ha vinto per 2-1 sul campo del Montecchio con le reti di Greco al 4’ e di Costa al 61’; la rete del pareggio momentaneo è stata firmata da Attolini al 24’. Sugli altri campi la Riese ha vinto per 3-0 sul campo del Casalgrande, infine Vezzano e Baiso Secchia hanno pareggiato per 2-2.