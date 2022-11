Promozione, Girone B: vince solo il Polinago, solo sconfitte per le altre modenesi

Ancora una giornata storta per le modenesi del Girone B di Promozione. Solo il Polinago conquista una bella vittoria imponendosi sul campo del Casalgrande per 3-0: a segno sono andati Bellei su rigore al 30’, poi ha raddoppiato Gorrieri al 33’ e ha chiuso il match Darga al 66’. Tutte sconfitte invece le altre, con la PGS che ha perso nell’anticipo del sabato in casa contro la Riese che ha sbloccato nella ripresa al 57’ con Demeca e raddoppiato all’82’ con Santini per 2-0 finale.

Sul campo del Castellarano è caduta invece la SanMichelese per 3-2 al termine di una partita molto combattuta: al 32’ Belfasti ha sbloccato per i reggiani, poi al 48’ Peddis ha ritrovato il pareggio; nel finale è successo di tutto con Belfasti che ha raddoppiato con una doppietta all’82’, ha risposto ancora la squadra modenese all’85’ con Greco, ma all’88’ un rigore trasformato da Belfasti ha regalato i tre punti al Castellarano e il pallone al giocatore in tripletta.

Il Ganaceto ha perso in casa della Scandianese per 2-1: al 16’ Narley ha portato in vantaggio i reggiani, poi nella ripresa Caselli ha trovato il pareggio al 56’, ma Bottazzi ha riportato avanti i suoi al 62’. Infine il Fiorano è caduto per 3-2 sul campo del Vezzano per mano di Spadacini che ha messo a segno una tripletta, mentre per i biancorossi sono andati a segno Opoku e Vaccari. Sugli altri campi l’Atletic Progetto Montagna ha perso in casa contro il Baiso Secchia per 1-0, il Fabbrico ha battuto il Bibbiano San Polo per 2-1 e il Montecchio ha vinto in casa contro la Vianese per 1-0.