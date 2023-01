Promozione, Girone B: i due derby modenesi vanno ai padroni di casa

Bella vittoria della PGS questo pomeriggio nel Girone B di Promozione. I formiginesi hanno vinto in casa contro l’Atletic Progetto Montagna per 2-1: in gol Cavani al 12’, poi Rocca ha pareggiato i conti e Allegra ha deciso il match al 45’. I due derby modenesi di giornata hanno invece dato ragione ai padroni di casa: il Ganaceto ha vinto per 2-1 contro il Fiorano grazie alla doppietta di Caselli, mentre per i biancorossi ha segnato Opoku; il Polinago poi ha vinto per 2-0 contro la SanMichelese con le reti di Bortolani e Altariva.

Sugli altri campi il Bibbiano San Polo è stato sconfitto per 0-2 dal Baiso Secchia, il Montecchio ha vinto per 2-1 sul campo del Casalgrande, il Fabbrico ha battuto di misura il Vezzano, la Riesce ha subito uno 0-3 dalla Vianese e infine Scandianese e Castellarano hanno pareggiato per 1-1.