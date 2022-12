Promozione, Girone B: poker per SanMichelese e PGS

Si è chiusa la tredicesima giornata per il Girone B di Promozione con il PGS che ha vinto con un netto 4-1 in casa del Ganaceto nel derby modenese. A segno per i formiginesi sono andati Pattuzzi, Cavani e Stefani che ha siglato una doppietta. Bella vittoria anche per la SanMichelese che ha a sua volta messo a segno un poker tra le mura di casa contro l’Atletic Progetto Montagna e si è rilanciata verso i play off.

Sconfitta invece per il Polinago che in casa è andato a segno con Darga, ma ha subito dal Montecchio le reti di Contini e Bevilacqua per l’1-2 finale. Sconfitta anche per il Fiorano in casa del Baiso Secchia: in gol per i biancorossi è andato Sula, mentre per i reggiani è stato Barozzi l’autore della doppietta che ha deciso il risultato.

Sugli altri campi il Bibbiano San Polo ha battuto per 5-1 il Casalgrande, il Fabbrico si è imposto per 2-0 contro la Scandianese, mentre sono terminate entrambe 1-1 Riese-Castellarano e Vianese-Vezzano.