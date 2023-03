Promozione, Girone B: reti inviolate nel derby tra biancoverdi

Pareggio a reti inviolate nel derby modenese del Girone B di Promozione. Tra SanMichelese e Ganaceto è terminata senza reti, un punto a testa che muove la classifica. Un punto anche per il Fiorano che in casa ha pareggiato per 1-1 contro il Casalgrande, con le reti di Sula su rigore al 38’ per i biancorossi e il pareggio di Bernardo al 90’.

Sconfitta interna per il Polinago che rischia grosso: contro il Bibbiano termina 1-2 con la rete del vantaggio ospite al 15’ con Bedotti, il pareggio di Ori al 58’ e il nuovo vantaggio solo un minuto più tardi con Costa. Sonora sconfitta anche per la PGS che sul campo del Baiso Secchia ha subito un poker con tripletta di Barozzi e gol di Preselli; per i formiginesi invece sono andati a segno Cavani e Marino per il 4-2 finale.

Sugli altri campi il Montecchio ha vinto per 3-1 in casa dell’Atletic Progetto Montagna, stesso risultato per la Scandianese in casa della Riese, 2-0 del Castallarano sul campo del Vezzano, infine tra Vianese e Fabbrico è terminata per 0-0.