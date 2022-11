Promozione, Girone B: poker per la SanMichelese, un punto per il Ganaceto

Archiviata la nona giornata del Girone B di Promozione con le gare di questo pomeriggio che hanno viste impegnate tutte le modenesi. Il derby salvezza tra Polinago e PGS è andato ai padroni di casa che sono passati però in svantaggio al 21’ con la rete di Gariboldi per i formiginesi; al 44’ Bortolani ha riagguantato il pareggio e grazie alla doppietta personale, al 58’ ha ribaltato il risultato.

Bella vittoria della SanMichelese, in casa, contro il Casalgrande: a sbloccare il risultato per i biancoverdi è stato Greco al 35’, poi Pedi ha raddoppiato solo quattro minuti più tardi. Ad inizio ripresa i reggiani hanno provato a rimettersi in carreggiata accorciando le distanze al 52’ con Lionetti, ma i padroni di casa hanno ricominciato subito a cercare il gol per chiudere il match e al 75’ Frimpong ha messo a segno il tris che è diventato poi poker al 90’ quando Dago ha trasformato un calcio di rigore.

Pareggi invece per Fiorano e Ganaceto: i biancorossi hanno fatto 1-1 in casa contro l’Atletic Progetto Montagna che è passato in vantaggio al 9’ con Sakho e al 19’ è arrivato già il gol del pareggio definitivo siglato da Sula. Per i biancoverdi 2-2 esterno in casa del Bibbiano che nel primo tempo si è portato sul 2-0 grazie alle reti di Benassi al 22’ e di Amore al 45’; poi nella ripresa, nel giro di cinque minuti (60’ e 65’), Caselli ha messo a segno una doppietta personale che ha permesso ai modenesi di portare a casa un punto per muovere la classifica e dare morale.

Sugli altri campi il Baiso Secchia ha vinto per 4-1 contro il Montecchio, la Riese ha perso in casa il big match con il Fabbrico; sconfitta interna anche per il Vezzano che ha subito un 1-4 dalla Scandianese e infine Vianese e Castellarano hanno pareggiato per 1-1.