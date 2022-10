Promozione, Girone B: Prima vittoria casalinga per la SanMichelese

Nel Girone B di Promozione esulta solo la SanMichelese tra le modenesi. I biancoverdi trovano la prima vittoria in casa battendo per 2-1 il Bibbiano San Polo grazie a due reti segnate in due minuti: al 14’ è Rispoli a sbloccare tirando da fuori area, poi al 15’ raddoppia Greco grazie ad una bella azione personale.

Al 25’ accorcia le distanze Bedotti che di testa trafigge Toni, ma a questo punto i padroni di casa controllano il risultato senza rischiare praticamente nulla per oltre settanta minuti. Pareggio a reti inviolate nel derby in anticipo tra Fiorano e PGS che rimangono comunque ai piedi della zona play off. Sconfitta invece per il Polinago che ha perso di misura in casa contro la Riese e a decidere l’incontro è stato Rivi al 26’.

Sconfitta anche per il Ganaceto che rimane ad un punto in classifica: a vincere è stata la Vianese in casa con le reti di Gatta, Veratti e un’autorete dei biancoverdi modenesi. Sugli altri campi Vezzano e Casalgrande hanno pareggiato per 4-4, pari a reti inviolate per Montecchio-Scandianese e per Baiso Secchia-Fabbrico, mentre l’Atletic Progetto Montagna ha battuto per 3-1 il Castellarano.