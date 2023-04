Promozione, Girone B: tutti i giochi ancora aperti per la salvezza

Classifica che comincia a delinearsi in vista dell’ultimo match della regular season. Ci sarà sicuramente almeno una modenese ai play out e due saluteranno certamente la categoria. Attualmente a retrocedere, insieme al Casalgrande, sarebbero Ganaceto e PGS Smile, affiancate a 27 punti dopo le partite di oggi: i biancoverdi hanno perso in casa col Castellarano per 3-4 dopo una partita ricca di colpi di scena e tre rigori assegnati (due al Ganaceto); i formiginesi invece si sono riportati in gioco per provare a raggiungere i play out all’ultimo respiro vincendo per 3-1 sul campo della Scandianese con la rete decisiva di Allegra al 94’.

Ai play out attualmente andrebbero Atletic Progetto Montagna e Polinago che giocheranno una contro l’altra anche nell’ultima giornata di campionato. Oggi i gialloblù hanno vinto contro il Vezzano per 4-2, mentre i reggiani hanno perso in casa della Riese di misura. Il Fiorano pareggiando il derby in casa della SanMichelese per 2-2 sarebbe attualmente salvo, ma si trova ad un solo punto dalla quintultima. Sugli altri campi è finita 1-1 tra Bibbiano San Polo e Montecchio, 2-0 per il Fabbrico contro il Casalgrande e 3-0 ha vinto la Vianese sul campo del Baiso Secchia.