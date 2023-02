Promozione, Girone B: neanche una vittoria per le modenesi

Terminata la diciannovesima giornata del Girone B di Promozione con i pareggi a reti inviolate di Fiorano e PGS rispettivamente in casa contro il Bibbiano e in trasferta sul campo del Montecchio. Entrambe le modenesi rimangono invischiate nella lotta per la salvezza, con i biancorossi appena fuori dai play out e i formiginesi in retrocessione diretta ad un punto dagli spareggi.

Pareggio anche per la SanMichelese che contro la Scandienese fa 1-1 con le reti di Manzini per i biancoverdi al 35’ e di Rizzuto per gli ospiti. I sassolesi si portano così a cinque punti dai play out e a sette dai play off. Sconfitte invece per Ganaceto e Polinago. I modenesi nell’anticipo del sabato passano in vantaggio con Sghedoni, poi subiscono le reti di Spadacini e Lusvarghi del Vezzano, rimanendo così penultimi in classifica.

I gialloblù della montagna invece prendono quattro gol in casa della Vianese e ne mettono a segno solo uno, mantenendo comunque la quintultima posizione. Sugli altri campi l’Atletic Progetto Montagna vince 2-1 col Fabbrico, il Baiso Secchia vince per 2-1 contro la Riese e il Castellarano si impone per 5-1 sul Casalgrande