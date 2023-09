Promozione, Girone B: ecco i primi verdetti del campionato

Manca ancora il risultato di CDR Mutina-Scandiano, gara posticipata alle 18, ma la prima giornata di Promozione ha già dato i primi verdetti importanti nel Girone B a cui prendono parte le modenesi. Avvio purtroppo da incubo per il San Felice che in casa rimedia 4 reti dal Bibbiano San Polo, di cui tre nei minuti di recupero (Messori 69’, Rozzi 90’, Galassi 94’, Messori 95’).

Sconfitta interna anche per la Virtus Camposanto che al Comunale cede il passo alla neopromossa United Carpi: il match termina 1-2 con le reti di Mensah per i padroni di casa e di Bulgarelli e Assouan per gli ospiti. Sconfitte in trasferta invece per Cavezzo e SanMichelese.

I biancazzurri perdono di misura in casa del Baiso Secchia per 3-2 andando a segno con Tonini e Kolaveri, ma subendo per contro la rete di Cataldo e la doppietta di Barozzi. I biancoverdi invece perdono in casa del Vezzano per 2-1 andando in vantaggio col rigore di Costa e subendo poi le reti di Arduini e Ferri.

Due pareggi invece sono venuti fuori dagli altri due derby di giornata. Reti inviolate infatti tra Quarantolese e Castelnuovo che si danno battaglia ma nessuna riesce a prevalere. 2-2 invece il risultato di Nextgen Terre di Castelli-Fiorano. Sugli altri campi Arcetana-Vianese 2-0, Atletic Progetto Montagna-Castellarano 1-5.