Promozione, Girone B | Punteggio pieno per due modenesi

E’ giunta al termine anche la seconda giornata di campionato del Girone B di Promozione dove tante modenesi lottano con obiettivi diversi. E’ piuttosto evidente sin d’ora l’obiettivo della CDR che ha vinto in modo cinico la seconda partita consecutiva in casa del Cavezzo che invece è rimasto fermo a zero punto (Nadiri 9’). Punteggio pieno anche per il neopromossa United Carpi che al 91’ ha battuto l’Atletic Progetto Montagna grazie alla rete di Paramatti.

Primi tre punti per il San Felice che ha battuto il Fiorano nel derby modenese, lasciando i biancorossi ad un punto. Ndrejai ha sbloccato per i giallorossi al 23’, poi raddoppio di Sarti al 55’ e gol della bandiera di Francioso all’86’. Ad un solo punto rimane anche il Castelnuovo dopo la sconfitta interna contro il Baiso Secchia (la cronaca qui). Stesso punteggio anche per la Quarantolese battuta dalla SanMichelese con la doppietta di Capasso (51’, 58’).

Continua la serie delle modenesi ferme ad un punto la Nextgen Terre di Castelli che ha perso per 3-1 in casa della Vianese passando in vantaggio al 23’ con Pacilli e facendosi poi rimontare da Caselli, Rizzuto e Djwomo. Ancora a secco invece la Virtus Camposanto sconfitta anche oggi in trasferta in casa dello Scandiano (cronaca qui). Sugli altri campi il Bibbiano ha battuto per 2-0 il Vezzano e il Castellarano ha vinto per 1-0 contro l’Arcetana.