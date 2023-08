Dilettanti, Promozione: tutte le modenesi nel Girone B

Prende forma il prossimo campionato di Promozione con le modenesi che saranno tutte raggruppate nel Girone B e non più divise col Girone C come nella scorsa stagione. Saranno Atletic CDR Mutina, Castelnuovo, Cavezzo, Fiorano, Nextgen Terre di Castelli, San Michele, Quarantolese, San Felice, United Carpi e Virtus Camposanto le dieci modenesi che affronteranno otto reggiane, ovvero Arcetana, Atletic Progetto Montagna, Baiso Secchia, Bibbiano San Polo, Castellarano, Scandiano, Vezzano e Vianese.