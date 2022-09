Promozione, Girone B: brutta partenza delle modenesi, fanno due punti in cinque

Terminata da poco la prima giornata di campionato del Girone B di Promozione, con le modenesi già in difficoltà dopo i primi 90’ della stagione. Sono solo due le squadre che non hanno perso, ovvero la SanMichelese che ha pareggiato per 1-1 sul campo della Vianese (reti di Vezzani per i padroni di casa al 40’ e risposta di Dago al 70’) e il Ganaceto che ha pareggiato a reti inviolate in trasferta contro l’Atletic Progetto Montagna.

Sconfitta di misura per il Polinago che era impegnato sul campo del Baiso Secchia, mentre la PGS Smile ha perso per 4-1 in casa del Castellarano: i reggiani sono passati in vantaggio al 5’ con Paglia, poi i formiginesi hanno trovato il pareggio al 57’ con Paoli; un rigore al 66’ trasformato da Bovi ha poi riportato avanti il Castellarano che infine ha dilagato con le reti di Turci all’82’ e di Manolesco all’89’.

Sonora sconfitta anche per il Fiorano che ha esordito in casa e che ha subito ben cinque reti dalla Riese: Angelillis al 5’ ha sbloccato per i biancorossi che poi sono stati travolti dalle doppiette di Pedrazzoli e di Rivi e dalla rete di Fantastico. Sugli altri campi Casalgrande e Scandianese hanno pareggiato per 2-2, il Fabbrico ha vinto per 4-2 sul campo del Montecchio e il Vezzano è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Bibbiano San Polo.