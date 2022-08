Promozione, Girone C: svelato il calendario 2022-2023

Partirà con un derby tra modenesi il Girone C di Promozione, che prenderà il via l’11 settembre alle 15,30. Il calendario è stato pubblicato ieri anche se è ancora provvisorio e vede Cavezzo e Virtus Camposanto affrontarsi già alla prima giornata. Il Castelnuovo esordirà in casa contro il Trebbo, mentre la CDR Mutina partirà in trasferta in casa del Casumaro. La Quarantolese partirà da Fossolo e il San Felice sarà a sua volta in trasferta in casa dell’MPS Calcio. Infine l’Atletico SPM partirà nella nuova stagione in casa della Vadese Sole Luna. L’ultima giornata sarà disputata il 7 maggio alle ore 16,30.