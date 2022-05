Promozione, Girone C: il Castelnuovo torna a vincere, la Quarantolese esce dai play off

Ancora tutto da scrivere l’epilogo del Girone C di Promozione, dove solo una cosa è ormai certa da tempo, ovvero la vittoria della Pieve Nonantola che ha ottenuto la promozione in Eccellenza da alcune settimane e che ieri ha vinto contro il Ganaceto ampliando ancora il proprio distacco dalla seconda, ora sono ventuno i punti di differenza. Alle spalle dei granata la lotta per i play off è ancora tutta aperta, con sette squadre in undici punti.

L’ultima è il Castelnuovo che tornado alla vittoria ieri contro la Quarantolese si è portato fuori dai play out, ma non è ancora salvo (avendo solo un punto sulla quartultima). I blues avrebbero comunque bisogno di un miracolo per poter accedere ai play off; stesso discorso per il Fiorano che ieri ha vinto contro la Centese portandosi a cinque punti dalla quinta e solo due dalla quartultima.

In sesta posizione è invece scesa la Quarantolese che ora sarebbe fuori dai play off per una questione di scontri diretti, essendo a pari punti con la quinta, la Virtus Camposanto, ieri vincente in casa del Casumaro e attualmente abbinata al Cavezzo secondo per gli spareggi promozione. Al terzo e quarto posto, quindi a giocarsi l’altro play off, sarebbero attualmente Ganaceto e Polinago, quest’ultimo vincente ieri contro la Solierese.

Proprio la Solierese invece si giocherebbe in questo momenti i play out contro l’Atletico SPM che ieri ha perso contro il Cavezzo, mentre Centese e Persiceto sarebbero matematicamente retrocesse. Ma con due gare ancora da giocare tutto può succedere, essendo cortissima la classifica.