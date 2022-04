Promozione, Girone C: classifica cortissima, finale ancora aperto

Classifica cortissima nel Girone C di Promozione, dove ancora nulla è deciso, tranne la vincitrice, ovvero La Pieve Nonantola che dopo aver festeggiato la promozione in Eccellenza è andata a vincere anche in casa della Solierese a caccia di punti salvezza. Quando mancano quattro giornate al termine del campionato, la quintultima, il Casumaro, ha solamente sei punti di distacco dalla quinta, ovvero la Virtus Camposanto, rendendo così i giochi ancora aperti per tante squadre che sono nel limbo e rischiano sia crollare nella zona rossa, sia di prendere il volo verso i play off.

Nello specifico, a giocarsi ancora tanto è la Virtus Camposanto a 29 punti, insieme all’avversario di giornata di ieri contro cui è arrivato un pareggio, ovvero l’Atletico SPM che si trova solamente a tre punti dai biancoverdi quindi dai play off ed è tre punto sopra al Casumaro, quintultimo, ovvero dai play out. A 24, ancora aperto a tutte le soluzioni, si trova poi il Castelnuovo che ieri ha pareggiato contro il Polinago, altra squadra dall’esito molto incerto essendo sesto a 28 punti.

Sono invece ormai quasi certe dei play off, anche se le posizioni interne potrebbero cambiare, il Cavezzo, la Quarantolese e il Ganaceto, che ieri hanno vinto rispettivamente contro Centese, Persiceto e Fiorano. Se ferraresi e bolognesi, fermi in ultima posizione con 17 punti, si devono giocare al massimo la possibilità di accedere ai play out e di lasciare l’ultima posizione, la Solierese, il Fiorano e il Casumaro possono invece ancora puntare anche alla salvezza diretta.