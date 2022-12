Promozione, Girone C: imprese per Cavezzo e Castelnuovo

E’ un buon pomeriggio per le modenesi del Girone C di Promozione, fatta eccezione per Atletico SPM e Quarantolese che non hanno giocato le rispettive partite in casa di Casumaro e X Martiri, entrambe le gare sono state rinviate. Pareggio a reti inviolate per il San Felice in casa del Fossolo, vittoria di misura invece per la CDR sul campo del Porretta con rete decisiva di Gripshi.

Ha vinto per 2-1 invece il Castelnuovo contro il Faro Coop grazie alla doppietta di Carbone, mentre per gli ospiti ha segnato Pasquali. Vittoria del Cavezzo che muove la classifica grazie alla doppietta di Bulgarelli cui la capolista Zola Predosa si è opposta solo con la rete inutile di Gilli. E’ finita poi addirittura 7-2 tra Virtus Camposanto e Trebbo: triplette per Tammaro e Montorsi, rete di Manfredini; per gli ospiti hanno segnato invece Trezza e Mauro. Infine l’MSP si è imposta per 3-0 sulla Vadese Sole Luna.